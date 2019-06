Calciomercato Milan: Abate potrebbe ripartire dal Lecce, squadre neopromossa.

Ignazio Abate potrebbe ripartire dal Lecce. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale’, la squadra neopromossa starebbe pensando all’ormai ex giocatore del Milan per rinforzare la propria difesa.

Fabio Liverani avrebbe chiesto alla dirigenza uomini di esperienza e Abate è uno dei più suggestivi sul calciomercato. La moglie del giocatore è di Brindisi, quindi questo potrebbe facilitare la trattativa. L’ostacolo è sicuramente lo stipendio, visto che in rossonero guadagnava una cifra molto alta per le casse dei pugliesi. Ma chiaramente il giocatore è consapevole di dover abbassare le proprie pretese per poter trovare una squadra disposta a prenderlo.

In ogni caso, Abate a novembre compirà 33 anni e quest’anno ha dimostrato di poter dare ancora tanto al calcio. Tra l’altro spesso è stato impiegato anche da difensore centrale e ha dato ottime risposte. Chissà se il suo futuro non possa essere proprio in quel ruolo. Il Lecce è pronto a dargli un’occasione, ma potrebbero arrivare anche altre offerte. Ignazio è un giocatore affidabile, un professionista. Farebbe comodo a molte squadre in Serie A. Ha molto tempo a disposizione per prendere una decisione.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it