CALCIOMERCATO MILAN – Con l’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan ormai ai dettagli, si comincia già a parlare di quella che sarà la prossima formazione tipo rossonera.

Il tecnico ormai ex Sampdoria, sembra propenso a far giocare le sue squadre storicamente con il 4-3-1-2, modulo di base utilizzato spesso e volentieri durante la carriera. Il Milan dunque cercherà sul mercato estivo di reperire elementi idonei al gioco del suo prossimo allenatore, in particolare delle mezzali dinamiche e di qualità abili a fare entrambe le fasi.

Calciomercato Milan, Praet valutato almeno 25 milioni di euro

uno dei calciatori che il Milan potrebbe cercare di acquistare per far felice Giampaolo è uno dei suoi pupilli della rosa blucerchiata da lui guidata nelle ultime tre stagioni. Si tratta di Dennis Praet, centrocampista tuttofare di origine belga che viene da un paio di annate davvero positive giocate nel ruolo di mezzala sinistra. Un calciatore con le caratteristiche perfette per il gioco di Giampaolo e che dunque il Milan tiene d’occhio per donare al futuro mister un’ampia scelta a centrocampo.

Intanto Tuttosport questa mattina ha svelato il costo dell’eventuale operazione Praet: servono 25 milioni di euro per il cartellino del calciatore ex Anderlecht, non poco ma neanche una somma esagerata per un elemento considerato tecnicamente valido ed in seria crescita, tanto da essersi meritato la maglia numero 10 della Sampdoria nell’ultimo campionato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

