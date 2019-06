L’Italia si è qualificata alla semifinali del Mondiale Under 20 in Polonia. Gli azzurri guidati da Paolo Nicolato hanno sconfitto col risultato di 4-2 il temibile Mali.

Italia avanti al 12′ grazie a un clamoroso autogol di Kone. La nazionale africana rimane in dieci per l’espulsione di Diakitè, ma non molla e pareggia con Koita al 38′. Azzurri nuovamente in vantaggio al 60′ grazie a un gol di bomber Pinamonti, però il Mali risponde successivamente col gol di Camara. I ragazzi di mister Nicolato vogliono prendersi la semifinale col solito Pinamonti fanno tris su calcio di rigore, poi un colpo di testa di Frattesi su assist di Bellanova arriva il poker che chiude i conti. Nel recupero Plizzari para un calcio di rigore a Koita. E’ il secondo per il giovane portiere del Milan. L’ultimo ostacolo verso la finale è l’Ucraina adesso.

Mondiale Under 20, Italia-Mali 4-2: il tabellino

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito (23’st Bettella), Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti(43’st Olivieri), Scamacca. A disp.: Candela, Buongiorno, Colpani, Capone, Carnesecchi, Gori, Alberico, Loria. All.: Paolo Nicolato

MALI (4-4-2): Y. Koita; Fofana (45’+1 st Traore), Diaby, Kanoute (K), Konan; Camara, Drame( 40’st Kontè), Sissoko, Diakite; Kone ( 24’st B. Traore), S. Koita. A disp.: A. Coulibaly, D. Diarra, Konate, M. Diarra, Samake, N’Diaye, S. Coulibaly, All.: Mamoutou Kane

RETI: 12’ pt Kone aut.(I), 38’ pt Koita (M), 15’ st Pinamonti(I), 34’ st Camara (M), 38’ st Pinamonti rig.(I), 35’ st Frattesi(I)

NOTE: Koita (M) sbaglia rigore al 45’+7′ st

AMMONITI: Sissoko (M)

ESPULSI: 21’ pt Diakité (M)

ARBITRO: Elfath (USA)

Redazione MilanLive.it

