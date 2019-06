News Milan: le parole di Calabria sui social per commentare la mancata convocazione all’Europeo Under 21 per infortunio.

Davide Calabria non prenderà parte all’Europeo Under-21 che si giocherà in Italia. Il terzino del Milan si è infortunato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio lo scorso aprile e non è più tornato in campo.

Ha provato in ogni modo a recuperare in extremis per prendere parte alla spedizione degli azzurrini, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il solo Patrick Cutrone è presente nel gruppo dei 23 che giocherà questa importante competizione.

Calabria ha scritto poco fa un messaggio sui suoi social proprio per spiegare il suo punto di vista. Che non può essere altro che malinconico: “Lo avevo preparato e sognato. Conquistato e immaginato. Ma non ce l’ho fatta. Nonostante la buona volontà e gli sforzi. Nonostante oggi sia quasi guarito, l’infortunio subito avrebbe pregiudicato il mio rendimento, avrebbe frenato forse la squadra, ed avrei tolto ad uno dei compagni, la possibilità di sudare la maglia al 100% della condizione. E non sarebbe stato giusto. Ed allora abbiamo deciso così. Sarò il 24º del gruppo, mi sento parte integrante della squadra come se fossi con loro. Ha un sogno l’Under21 e questo sogno è anche mio. Forza ragazzi“.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it