News Milan: Quagliarella ha elogiato Giampaolo, tecnico con cui ha raggiunto grandi risultati.

Fabio Quagliarella deve molto a Marco Giampaolo. Con lui, insieme alla Sampdoria, ha ritrovato una seconda giovinezza. A 36 anni già compiuti, è tornato in Nazionale ed è diventato capocannoniere della Serie A. Sì, ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo.

Intervistato dal canale ‘YouTube’ ufficiale dei blucerchiati, l’attaccante campano ha speso parole al miei per il suo allenatore, che ormai sembra destinato a diventare ex: “Ormai fa parte di me, della mia storia calcistica e di vita. Con lui in panchina ho segnato il primo gol in Serie A, il 100esimo e il 150esimo con tanto di record di reti consecutive, oltre al titolo di capocannoniere“. Dichiarazioni molto importanti da parte di un giocatore forte e con grande esperienza.

Giampaolo ha questa importante qualità: sa valorizzare tutti. Quagliarella sotto la sua guida, nonostante l’età avanzata, è migliorato e oggi si può definire un giocatore più forte rispetto a prima. E questo l’ha ottenuto, in parte, anche grazie all’aiuto dell’allenatore. Ora speriamo che possa fare lo stesso anche con alcuni giocatori del Milan. Per Quagliarella sarà un duro colpo salutarlo, ma il tecnico ha già preso la sua decisione. E’ solo questione di giorni.

Redazione MilanLive.it

