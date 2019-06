La stagione con il Milan è terminata, ma Krzysztof Piatek non smette di segnare neppure in Nazionale. Questa sera è stato decisivo nella vittoria della Polonia per 1-0 sul campo della Macedonia in un match valido per le Qualificazioni ad Euro 2020.

Il centravanti rossonero entrato al 46′ al posto di Przemysław Frankowski, ha segnato al 47′ il gol che ha regalato il successo alla sua squadra. Una rete un po’ fortunata, ma il Pistolero si trovava al posto giusto nel momento giusto. I grandi attaccanti sanno segnare anche in situazioni “sporche”. Piatek si conferma un grande goleador e ci tiene a chiudere la stagione continuando a timbrare il cartellino.

Un’annata straordinaria per il 23enne bomber polacco. Dopo gli ottimi mesi al Genoa con 19 gol in 21 presenze, a gennaio si è concretizzato il trasferimento al Milan per circa 35 milioni di euro. Piatek non ha sofferto le pressioni di giocare in una piazza così importante. Bottino da 11 reti in 21 partite, niente male considerando che in rossonero ha avuto qualche assist in meno rispetto a quando giocava a Genova. Nella prossima stagione, salvo sorprese, sarà uno dei punti cardine del nuovo Milan. E siamo fiduciosi sul fatto che saprà confermarsi ancora un killer d’area di rigore.

Redazione MilanLive.it

