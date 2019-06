Calciomercato Milan: focus sulle caratteristiche di Ronaldo Vieira

Il Milan ha necessità assoluta di delineare il proprio futuro prossimo, e dovrà farlo in tempi brevi. Si attende l’ufficialità di Paolo Maldini direttore generale, il quale è già all’opera per trovare un direttore sportivo e soprattutto l’allenatore.

In vantaggio su tutti c’è Marco Giampaolo, il quale dovrebbe presto liberarsi dalla Sampdoria. E proprio dai blucerchiati potrebbe arrivar qualche rinforzo per i rossoneri durante questa calda estate di calciomercato. Un obiettivo per il centrocampo potrebbe essere Ronaldo Vieira. Il Milan deve necessariamente rinforzare questo reparto, non solo qualitativamente, ma anche numericamente. Certi gli addii per scadenza di contratto di Bertolacci, Mauri e Montolivo, ai quali si aggiungerà Tiémoué Bakayoko che non sarà riscattato, e Lucas Biglia ritenuto non più funzionale alla squadra.

Inoltre a ricordato che Giacomo Bonaventura non sarà al massimo della forma per l’inizio di stagione in quanto arriva da un pesante infortunio. Al netto di tutto, ad oggi gli unici a disposizione sono Franck Kessie, Lucas Paquetà (più trequartista a dire il vero) e Hakan Calhanoglu, con quest’ultimo spesso utilizzato da esterno d’attacco.

Calciomercato Milan, focus su Ronaldo Vieira

Inevitabile che arriveranno diversi centrocampisti nel corso di questa estate. E uno di questi potrebbe essere Ronaldo Vieira. Nato in Guinea-Bissau, ma con passaporto inglese. Centrocampista che agisce sia da mediano davanti la difesa, da interno e può adattarsi da trequartista. Piede preferito: destro. Altezza: 180 cm (fonte Transfermarkt). Nato il 17 luglio 1998, compirà tra qualche settimana 21 anni.

Acquistato dalla Samp la scorsa estate per 7 milioni di euro dal Leeds, in cui aveva giocato 63 partite in Championship (seconda divisione inglese) segnando 1 gol e fornendo 3 assist. In Serie A con Giampaolo ha collezionato 14 presenze, con 3 cartellini gialli ma soltanto zeri alla voce gol e assist. Ha giocato anche con l’Inghilterra Under-20 (13 presenze) e Under-21 (3 presenze, 1 gol).

Vieira abbina forza fisica a discreta qualità in fase di costruzione. Ancora da migliorare certe movenze e letture di gioco dal punto di vista tattico, ma ha dimostrato grandi potenzialità. Bravo in interdizione e nel recupero palla. Con Giampaolo potrebbe proseguire il suo percorso di crescita. Magari non subito da titolare, ma con il passare del tempo potrà certamente giocarsi le sue chance.

Il Milan ha intenzione di valutare bene un suo possibile acquisto. Secondo indiscrezioni si parla di una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Da capire quanto sarà disposto Massimo Ferrero a lasciarlo partire, anche perché avendolo pagato 7 milioni e dovendo, in caso di futura cessione, pagare al Leeds il 10% del prezzo di cessione, il guadagno sarebbe praticamente nullo per il club genovese.



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

