Calciomercato Milan: anche la Lazio su Jan Carlos Hurtado, c’è l’offerta



Il Milan è da tempo sulle tracce di Jan Carlos Hurtado, attaccante classe 2000 di origine venezuelana che milita nel Gimnasia La Plata, in Argentina. Pare che lo stesso obiettivo sia anche della Lazio, in particolare del direttore sportivo Igli Tare.

Proprio il dirigente albanese oggi avrebbe rinnovato il proprio contratto con la Lazio, nonostante le avance importanti di Paolo Maldini che lo voleva al Milan. I talent scout rossoneri, che hanno visionato Hurtado, dovranno fare i conti proprio con Tare e la Lazio. Pare infatti che il d.s. biancoceleste segua da tempo il giovane centravanti e starebbe concretamente pensando di acquistare, con il benestare di Claudio Lotito. A riportarlo è Il Messaggero.

Sfida Lazio-Milan per Hurtado!

Nei giorni scorsi avevamo accostato il nome di Jan Hurtado al Milan, che si pensava facesse sul serio con la possibilità di portarlo subito a Milanello questa estate sborsando una cifra intorno ai 10 milioni di dollari. Stessa idea che ha la Lazio e che, a differenza dei rossoneri, avrebbe già avanzato un’offerta al club argentino detentore del cartellino.

i media nazionali paragonano Hurtado ad un centravanti come Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e anche lui sudamericano che da anni si sta facendo valere in Serie A con gol e grandi prestazioni. Fisico da guerrigliero e ottimo senso del gol, Hurtado ha dato una svolta alla propria carriera l’estate scorsa, quando da svincolato ha firmato per il Gimnasia che ha cominciato a dargli fiducia e continuità in campo.

Il Milan, come sappiamo, punterà molto sui giovani d’ora in avanti e rinforzare la rosa con un giovane dalle grandi potenzialità (ricordiamo che Hurtado ha compiuto 19 anni lo scorso marzo) sarebbe una svolta importante.

Attualmente gli unici due attaccanti in rosa sono Piatek e Cutrone. Nel caso dovesse arrivare Marco Giampaolo in panchina, che predilige moduli con due punte principalmente, sarà importante avere un reparto di centravanti a disposizione abbastanza numeroso. Ricordiamo che tornerà dal prestito al Siviglia anche André Silva.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

