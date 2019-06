MILAN NEWS – E’ Alessandro Plizzari uno dei protagonisti assoluto del mondiale under 20, lì dove l’Italia è appena volata in semifinale. 4-2 infatti ieri sul Mali, con tanto di rigore parato da parte del portiere del Milan che sta ben figurando nel torneo.

Il 19enne di Crema, intervenuto ai microfoni di SkySport quest’oggi, ha commentato il successo azzurro e il tiro dagli undici metri neutralizzato nel pieno del recupero del secondo tempo: “La prima cosa a cui penso è di goderci questa vittoria, poi testa all’Ucraina perché dovremo far bene anche in quest’occasione. Vogliamo fare il massimo, non amo i pronostici ma so che daremo tutto per raggiungere la finale del Mondiale. Per quanto riguarda il rigore, avevo studiato i loro tiratori a lungo. Essendomi confrontato con lo staff, sapevo che potesse tirarlo lì. Non ero sicuro, ovviamente, ma c’erano buone probabilità e alla fine i consigli ricevuti mi hanno premiato”.

La formazione del Ct Paolo Nicolato tornerà in campo martedì 11 giugno alle 17.30, mentre parallelamente Corea del Sud e Senegal si sfideranno la sera per l’altro posto in finale. Dopo una stagione di apprendistato a Milanello, Plizzari sta intanto dando grandissime indicazioni ad Elliott Management Corportation. Soprattutto in un’estate particolarmente delicata sul piano economico, con tanto di rumors su un possibile addio per Gianluigi Donnarumma con Pepe Reina titolare, nel caso, e pronto a far da chioccia all’altro super talento milanista.

Redazione MilanLive.it

