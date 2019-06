News Milan: ottimismo su Boban, Maldini insiste per Tare. Nessun dubbio su Giampaolo.

Per l’inizio della prossima settimana ci sarà l’ufficialità di Paolo Maldini, che è già operativo da almeno una settimana. L’ex capitano è al lavoro per completare la dirigenza e ormai le candidature sono sempre le stesse.

‘Sky Sport’ ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle tre questioni più calde in casa rossonera al momento. Partiamo da Zvonimir Boban: i contatti fra il croato e Maldini vanno avanti e c’è ancora grande ottimismo. C’è la sensazione che possa davvero cogliere quest’occasione. Ci vorrà però ancora un po’ di tempo perché prima deve liberarsi dalla FIFA: oggi è secondo soltanto a Gianni Infantino, un ruolo molto importante. Ma Boban è pronto per accettare l’offerta del Milan e iniziare questa interessante avventura.

Capitolo Igli Tare. Nonostante le indiscrezioni su un vicino rinnovo con la Lazio (ha già prolungato sette mesi fa), il Milan continua a considerarlo il primo obiettivo per il ruolo di direttore sportivo. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di farlo andar via. Lo stesso albanese, qualche giorno fa, aveva però detto di essere aperto a qualsiasi ipotesi per il futuro. Da Roma però insistono su una sua permanenza in biancoceleste. Maldini pensa già a delle alternative ma per adesso non c’è ancora una gerarchia.

Il direttore sportivo è fondamentale per scegliere l’allenatore. E qui arriviamo a Marco Giampaolo. Maldini spinge fortemente per lui e vuole affidargli le chiavi tattiche del Milan. Sui tempi si sa ancora poco, anche perché nel frattempo l’allenatore deve liberarsi dalla Sampdoria. Secondo ‘Sky Sport’, solo qualcosa di clamoroso può ostacolare il suo arrivo sulla panchina dei rossoneri.

