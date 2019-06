MILAN NEWS – Colpo di scena in casa Milan: nonostante le innumerevoli indiscrezioni, con voci di un accordo già definito, non ci sarà il ritorno di Alessandro Costacurta. A riferirlo è stato direttamente l’ex difensore rossonero, oggi opinionista sky, intervenuto in mattinata a Radio Rai.

A meno di clamorosi e improbabili bluff, Costacurta ha scartato categoricamente il ritorno a Milanello nel ruolo di club manager come si è detto nelle ultime ore: “Non c’è stato nessun contatto con Maldini per un incarico. C’è un rapporto fraterno tra me e Paolo, e lui sa che certi incarichi non li prenderei. Se è vero che invece il Milan riprenderà Boban, mi sembra una scelta molto corretta”. E c’è la benedizione per Marco Giampaolo, di fatto nuovo allenatore del Diavolo: “E’ un profilo interessante e a Milano vogliono vedere questa nuova idea di calcio che stanno esprimendo un po’ tutti. E’ una scelta giusta, speriamo possa effettivamente firmare”.

Redazione MilanLive.it

