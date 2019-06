MILAN NEWS – Si prevede un cambio tattico piuttosto stravolgente per il Milan in vista della prossima stagione con il nuovo allenatore Marco Giampaolo alla guida.

Secondo moltissimi pareri di opinionisti e tattici, Giampaolo dovrebbe continuare anche a Milanello a far giocare la sua squadra con il 4-3-1-2, stesso modulo utilizzato nelle sue precedenti esperienze, come Empoli o Sampdoria. Il mister abruzzese non intende modificare il suo credo tattico ed è probabile che la dirigenza del Milan lo accontenti con un mercato incentrato proprio sulle esigenze del suo neo tecnico.

La novità principale sarà in attacco, dove il Milan dovrebbe agire con il trequartista alle spalle di due punte vere e proprie, una sorta di ritorno al passato ai tempi in cui Carlo Ancelotti faceva giocare un numero 10 di qualità (Kakà o Rui Costa) dietro alla coppia Shevchenko-Inzaghi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport Giampaolo dovrebbe avere teoricamente ampia scelta nel ruolo di trequartista puro: sono ben tre i calciatori dell’attuale rosa milanista adattabili a questa posizione. Il primo è Lucas Paquetà, piedi da fantasista anche se sia con Milan che con la Nazionale brasiliana ha sempre giocato da mezzala sinistra. Poi c’è Jesus Suso, che avrebbe tutto per esprimersi al meglio dietro le punte, ma c’è prima da stabilire il suo futuro professionale.

Infine Hakan Calhanoglu, l’unico dei tre che ha già giocato da fantasista centrale ai tempi del Bayer Leverkusen, anche se ha dimostrato di sapersi esprimere al meglio anche sulla linea dei centrocampisti. Insomma se c’è un’esigenza di mercato che il nuovo Milan sembra non avere è proprio quella riguardante i trequartisti.

Keivan Karimi – redazione Milanlive.it

