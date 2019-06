News Milan: Giampaolo si libera per i rossoneri, la Sampdoria ha scelto Di Francesco.

In attesa di liberare ufficialmente Marco Giampaolo per il Milan, la Sampdoria ha fatto la sua scelta per la prossima panchina. Nonostante un accordo già raggiunto da tempo con Stefano Pioli, Massimo Ferrero ha deciso di puntare dritto su Eusebio Di Francesco.

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, il presidente dei blucerchiati vuole fortemente l’ex Roma, considerato il profilo migliore per raccogliere l’eredità di Giampaolo e proseguire su una certa coerenza progettuale. Da tempo Ferrero aveva in mano il sì di Pioli, a caccia di una nuova sfida dopo l’esonero dalla Fiorentina. Ma il numero uno della Samp ha preferito aspettare per capire le intenzioni di Di Francesco, che pare intenzionato ad accettare la proposta.

⚠️ ULTIM’ORA La scelta del Presidente Massimo #Ferrero per la panchina della @sampdoria è Eusebio #DiFrancesco! 💣 ➡️ A Genova tornano anche Pecini ed il DS Pradè!#Sportitaliamercato pic.twitter.com/T9OiDufYLp — Sportitalia (@tvdellosport) 10 giugno 2019

Come ricorda Alfredo Pedullà sul suo sito, l’allenatore è ancora legato alla Roma fino a giugno 2020. Bisognerà quindi trovare l’accordo per la risoluzione. Nel frattempo Ferrero libererà Giampaolo, che potrà finalmente diventare il nuovo allenatore del Milan. Al suo posto, con tutta probabilità, arriva a sorpresa Di Francesco. Un profilo importante per la Sampdoria, che ha attualmente in rosa tanti giocatori utili alle idee tattiche e non solo del tecnico. L’ex Roma fu accostato anche al Milan: qualche contatto c’è stato, ma niente di concreto.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it