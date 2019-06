CALCIOMERCATO MILAN – La notizia del giorno a livello di calciomercato è quella dell’eventuale inserimento da parte del Milan per Nicolò Barella.

Il giovane centrocampista del Cagliari e della Nazionale italiana è considerato uno dei talenti più fulgidi ed in crescita del nostro sistema, non a caso è stato accostato subito alla nuova Inter guidata da Antonio Conte. Nelle scorse settimane si è detto di come i nerazzurri avessero trovato già da tempo l’accordo con Barella e stessero lavorando con il Cagliari per una trattativa complessa ma già molto avanzata, dunque con il via libera ormai prossimo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, i motivi reali dell’inserimento per Barella

Il Milan, secondo la volontà di Paolo Maldini come direttore dell’area tecnica, si sarebbe inserito in queste ore chiedendo informazioni sia al Cagliari che all’agente del calciatore. Lo stesso procuratore Alessandro Beltrami, nonostante il principio di accordo con l’Inter, avrebbe rizzato le orecchie ascoltando la possibile contro-proposta milanista.

Ora, come riporta Sportmediaset, va valutata la reale intenzione di questa intromissione da parte del Milan: bisogna capire se i rossoneri realmente vogliono puntare Barella perché lo considerano un calciatore di primo livello e fondamentale per la rosa di mister Giampaolo, oppure se tale mossa è solo un disturbo calcolato ai danni dei rivali dell’Inter, per far alzare il prezzo del cartellino e per mettere in difficoltà le mosse di mercato della squadra di Conte.

Nei prossimi giorni sarà più chiaro cosa vorrà fare il Milan in tale ambito. Una cosa però è certa: ai rossoneri serve rinforzare il centrocampo con almeno 2-3 acquisti importanti. Non a caso la società ha già messo nel mirino elementi come Sensi o Praet, dunque non è escluso che Barella, finché non avrà firmato con l’Inter, possa essere ritenuto un altro nome caldo in casa Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it