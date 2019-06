MILAN NEWS – Marco Giampaolo e il Milan: l’annuncio ufficiale stenta ad arrivare, ma ormai è solo questione di tempo. Tutto virtualmente già definitivo, col tecnico che inizia a stendere anche i primi programmi estivi col neo Dt Paolo Maldini.

Nessun intoppo, ma semplice burocrazia. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport, il suo agente, Tullio Tinti, aspetta solo di incontrare il presidente Massimo Ferrero per chiudere l’avventura ufficialmente in blucerchiato. In casa Diavolo si attende solo questo passaggio per l’ufficialità, con tanto di contratto biennale con opzione per una terza stagione e ingaggio netto di circa 2 milioni.

Calciomercato Milan, spunta Barella per Giampaolo

In attesa della fumata bianca definitiva, sono fitti i contatti tra il tecnico appena rientrato dalle vacanze e Maldini. Aggiornamenti solo e unicamente telenofici al momento, ma sufficienti per indicare Dennis Praet e Joachim Andersen come rinforzi graditi e per dare il via libera ai sacrifici necessari per riequilibrare i conti dopo la mancata Champions League. Del resto – puntualizza il quotidiano – Giampaolo è stato adeguatamente informato sulla situazione economica e l’obbligo di vendere alcuni pezzi pregiati.

Nel frattempo spunta un inserimento a sorpresa per Niccolò Barella: oltre a La Gazzetta dello Sport, lo conferma lo stesso CorSport. La chiave per arrivare al centrocampista del Cagliari, o al duo doriano richiesto direttamente all’allenatore nativo di Bellinzona, potrebbe essere Suso, designato dall’immediato post campionato come possibile partente. I Colchoneros, però, ritengono troppo alto il prezzo attuale, ossia 38 milioni di euro, e sono pronti ad offrirne una decina di meno. E la società – ipotizza il quotidiano – nella prospettiva di poter raggiungere Barella, dando pure un clamoroso sgarbo all’Inter, magari potrebbe accettare. Sarebbero tutti felici: la società che prenderebbe uno dei più interessanti talenti under 25 del Bel Paese, Giampaolo che partirebbe subito con un rinforzo importante in mediana pur non avendo il suo fedelissimo da Genova.

