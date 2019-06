Calciomercato Milan, Kessie in Premier League? Tre club interessati.

Entro il 30 giugno il Milan dovrà mettere a bilancio alcune cessioni per ridurre l’elevato passivo previsto per l’esercizio 2018/2019. Ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare Milanello.

Tra coloro che vengono considerati sacrificabili sembra esserci Franck Kessie, centrocampista che ha vissuto una stagione di alti e bassi. Non è ancora chiaro se Marco Giampaolo, prossimo allenatore rossonero, intenderà puntare su di lui oppure se non rientrerà nel suo progetto tecnico-tattico. In ogni caso, in via Aldo Rossi valuteranno le eventuali offerte che arriveranno e poi prenderanno una decisione.

Calciomercato Milan, Kessie: futuro in Premier League?

Intanto non mancano club interessati a Kessie, soprattutto in Premier League. Il giocatore in passato non ha nascosto di apprezzare il campionato inglese e pertanto nel suo futuro potrebbe esserci un trasferimento oltremanica. Da capire se ciò possa avvenire già nella sessione estiva 2019 del calciomercato oppure più avanti.

Intanto il Daily Express rivela che sono tre in particolare i club che stanno valutando l’eventuale acquisto di Kessie. Si tratta di Arsenal, Tottenham e West Ham. Gli Hammers, guidati da Manuel Pellegrini, potrebbero vendere Declan Rice al Manchester United per avere a disposizione il budget necessario da investire sul centrocampista del Milan. Secondo il tabloid inglese, l’ex Atalanta ha una valutazione da circa 30 milioni di sterline (33,6 milioni di euro).

Bisognerà vedere se effettivamente dalla Premier League arriverà un’offerta per Kessie, il cui prezzo in queste settimane è sempre stato indicato attorno ai 40 milioni di euro in Italia. In Inghilterra danno una stima più bassa del cartellino. Il Milan sarà chiamato a valutare eventuali proposte economiche. Non è detto che l’ivoriano venga sacrificato. In un centrocampo che verrà rivoluzionato forse lui potrebbe essere confermato, salvo offerte irrinunciabili.

