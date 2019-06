Calciomercato Milan, Plizzari tra il presente in Under 20 e il futuro in rossonero.

Alessandro Plizzari grande protagonista con l’Italia al Mondiale Under 20. Il portiere classe 2000 si sta mettendo in mostra, dopo una stagione da riserva nel Milan. In Polonia sta confermando il grande talento che gli è stato sempre riconosciuto.

Ha già parato due rigori nella manifestazione, uno contro l’Ecuador nella fase a gironi e l’altro contro l’Ecuador nel Quarti. Inoltre ha compiuto altri interventi decisivi per la nazionale di Paolo Nicolato. Oggi gli azzurrini sfideranno l’Ucraina in Semifinale e sperano di riuscire a conquistare la finalissima contro la vincente di Ecuador-Corea del Sud.

Calciomercato Milan, Plizzari parla del futuro

Plizzari ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato della sua situazione al Milan, dove ha Gianluigi Donnarumma e Pepe Reina dai quali imparare: «Due top. Gigio però è inimitabile, ha una fisicità che lo rende unico. Futuro? Chiaro che voglio giocare. Nell’anno alla Ternana sono cresciuto stando sul campo. Dopo il Mondiale ci penserò su…».

Ad Alessandro viene ricordato che un suo compagno che ha già fatto le valige è Raoul Bellanova, cresciuto nel settore giovanile rossonero e che a gennaio ha firmato per il Bordeaux pur rimanendo in prestito a Milano: «Mi spiace, ci conosciamo da quando avevamo cinque anni, abbiamo fatto le vacanze insieme ed è il mio socio a carte. Non vinciamo mai, manco qui in Polonia…».

Inevitabile chiedergli della sua abilità nel parare i rigori, dato che al Mondiale Under 20 ne ha neutralizzati due: «Merito dei preparatori. Poi ci vuole anche fortuna. Di una cosa sono sicuro: il rigore perfetto non si para. La mia parata preferita? Quella che farò oggi». Speriamo che Plizzari e l’Italia riescano a superare l’Ucraina, qualificandosi alla finale. Appuntamento alle 17:30.

