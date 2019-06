Calciomercato Milan: Reina avrebbe già detto sì a Sarri e alla Juventus, ma dipende da Perin.

Le parole di papà Reina qualche giorno fa furono molto chiare. “Alla Juventus con Sarri? Non ci sarebbe alcun problema…“. Una semplice indiscrezione che ora rischia di diventare una possibilità concreta.

Stando a quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, il portiere spagnolo avrebbe già dato la sua disponibilità per tornare a lavorare con Maurizio Sarri, che entro giovedì sarà annunciato come nuovo allenatore della Juventus. Sappiamo che fra i due c’è un rapporto molto speciale e Reina sarebbe ben felice di ritrovare il suo vecchio allenatore al Napoli. Per caratteristiche con i piedi, l’attuale portiere del Milan è praticamente perfetto per lo stile di gioco del tecnico toscano. E infatti in azzurro ha dimostrato di esserlo.

Ma questa trattativa è possibile soltanto se Mattia Perin deciderà di andar via per non far più da secondo. Qualcuno ha addirittura parlato di un possibile scambio di portieri fra Milan e Juventus, ma non è un’idea al momento. I rossoneri devono fare qualche valutazione. Il reparto portieri è quello più completo della rosa, ma Gianluigi Donnarumma è in dubbio (è quello che permetterebbe di risolvere il Fair Play Finanziario) e Reina è completamente fuori dai parametri imposti da Elliott Management.

Ha quasi 37 anni e percepisce uno stipendio superiore ai 3 milioni di euro. Tutto troppo alto per il nuovo Milan, che vuole ripartire dai giovani e soprattutto dagli ingaggi più bassi. Ecco perché si potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di dar via lo spagnolo, nonostante la sua importanza per lo spogliatoio. In ogni caso, i rossoneri possono dormire sonni tranquilli, perché Alessandro Plizzari è lì che scalpita.

Redazione MilanLive.it

