Ex Milan – Inzaghi e Nesta si contendono la panchina del Frosinone in Serie B.

Conclusa la carriera da giocatori, sia Filippo Inzaghi che Alessandro Nesta hanno iniziato quella da allenatori. Pippo ha iniziato nel Milan, passando poi da Venezia e Bologna. Invece Sandro è partito dal Miami FC per approdare successivamente al Perugia.

Entrambi stanno cercando una nuova sistemazione per la prossima stagione. Serie A improbabile, dovremmo vederli su qualche panchina della Serie B. Oggi il Corriere dello Sport evidenzia che Inzaghi e Nesta sono candidati alla panchina del Frosinone, squadra retrocessa nel campionato cadetto dopo la promozione conquistata nell’annata precedente. Il club ciociaro sta valutando anche Beppe Iachini, tecnico con molta esperienza, e Fabio Grosso.

Inzaghi in questi giorni è stato accostato pure al Benevento. Ci sarebbe stato anche un incontro con il patron Oreste Vigorito e il direttore sportivo Pasquale Foggia. Pippo deve ancora risolvere il contratto col Bologna, che lo ha esonerato durante la passata stagione per assumere Sinisa Mihajlovic. Il club campano appare abbastanza deciso di puntare sull’ex bomber del Milan, ma non sembra ancora del tutto scartata l’ipotesi che porta a Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda Nesta, anche lo Spezia lo ha messo nel mirino. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà il futuro di Pippo e Sandro, desiderosi di rimettersi in gioco.

Redazione MilanLive.it

