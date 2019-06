Filippo Inzaghi è la prima scelta per la panchina del Benevento. Il tecnico ex Milan può ripartire dalla Serie B

Dopo l’avventura tutt’altro che indimenticabile in Serie A con il Bologna, dal quale è stato esonerato con la squadra in piena lotta per la retrocessione, Filippo Inzaghi può tornare ad allenare. Ripartirebbe però dalla Serie B.

È la prima scelta del Benevento, che nell’ultima stagione ha chiuso terzo in classifica e poi è stato eliminato dai play-off. A riportare dell’interesse sono i colleghi del Corriere dello Sport. Inzaghi accetterebbe in B solo la guida di una squadra molto ambiziosa, e i campani sono certamente tra questi. Quello di Pippo Inzaghi resta il nome che circola di più, assieme a quelli di Dionisi, Marcolini e Vincenzo Italiano, ora allenatore del Trapani ma che lascerà certamente la Sicilia viste le problematiche societarie del club.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

