MILAN NEWS – Accelerata Milan sul fronte dirigenziale e non solo. Secondo quanto infatti riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, la società è pronta a definire il management rossonero per avviare effettivamente la nuova stagione ed epoca del Diavolo.

Si partirà dal ruolo del direttore sportivo, l’ultima casella mancante considerando l’ok di Paolo Maldini come Dt che quello di Zvonimir Boban come Dg. A tal proposito, dopo il no di Igli Tare, il favorito di Elliott che rinnoverà con la Lazio, ora è Frederic Massara il forte candidato per il ruolo di direttore sportivo. E in mattinata – assicura il collega – ci sarà un incontro tra la società rossonera e l’ex dirigente della Roma nel corso del quale si tenterà di raggiungere l’accordo definitivo tra le parti.

Definita questa situazione, poi toccherà a Marco Giampaolo. E’ lui il prescelto per raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso: si attende solo la risoluzione contrattuale con la Sampdoria, poi inizierà l’avventura rossonera. Con l’allenatore abruzzese l’appuntamento per definire il tutto è invece fissato per venerdì a Giulianova, perché il divorzio definitivo con Massimo Ferrero è atteso tra oggi e domani.

