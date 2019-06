Giornata molto importante oggi per il calcio italiano a livello di Nazionali. In serata l’Italia di Roberto Mancini sfida la Bosnia per l’incontro di qualificazione agli Europei 2020.

Molto importante anche l’incontro delle ore 17.30 della Nazionale Under-20 nel Mondiale di categoria che si sta svolgendo in Polonia. Gli azzurrini del commissario tecnico Nicolato giocheranno la semifinale secca contro l’Ucraina, un match delicato ma decisivo per ottenere l’accesso alla finalissima e migliorare così il terzo posto guadagnato nell’ultima rassegna mondiale di due anni fa.

L’Italia si dovrebbe schierare con l’ormai consolidato 3-5-2 come modulo di partenza: presente sicuro dal 1′ minuto il giovane talento rossonero Raoul Bellanova nel ruolo di esterno destro a tutto campo, così come l’eroico Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 del Milan di cui si parla giustamente un gran bene. Grandi speranze sono riposte nel duo d’attacco Pinamonti-Scamacca che ha già risolto diverse gare della competizione.

Queste le probabili formazioni della semifinale:

Ucraina (5-4-1): Kucheruk; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan. Allenatore: Petrakov

Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca. Allenatore: Nicolato

Ucraina-Italia sarà visibile in diretta dalle ore 17.30 in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) e su Sky Sport Mondiali, oltre che in diretta streaming su RaiPlay e SkyGo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

