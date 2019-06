Calciomercato Milan, sondaggio per Bennacer dell’Empoli.

Il centrocampo è un reparto che il Milan deve assolutamente rinforzare nel calciomercato estivo. Servono alcuni innesti per renderlo maggiormente competitivo. Gennaro Gattuso nell’ultima stagione ha avuto gli uomini contati e le riserve lasciavano a desiderare.

Paolo Maldini vuole consegnare a Marco Giampaolo una mediana completa, con titolari e sostituti all’altezza. Il Milan, che nel frattempo sta sistemando gli ultimi tasselli dell’organigramma dirigenziale, ha già avviato i contatti per potenziali nuovi acquisti. Tra questi sembra esserci anche Ismael Bennacer, centrocampista dell’Empoli.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Nazione, il club di via Aldo Rossi ha effettuato un primo sondaggio per il talento classe 1997. Buona la stagione disputata dal franco-algerino, nonostante la retrocessione in Serie B della squadra toscana. Non a caso, il giocatore è finito anche nel mirino di Napoli e Roma. Bennacer è stato accostato pure al Genoa. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro. Il Milan rappresenta una novità e adesso bisognerà vedere se effettivamente vi saranno sviluppi concreti. Ovviamente l’ex Arsenal non sarebbe un titolare in maglia rossonera, ma un’alternativa alle prime scelte del centrocampo.

Redazione MilanLive.it

