Calciomercato Milan: anche il Torino è sulle tracce di Kouame, attaccante che piace molto ai rossoneri



Permangono parecchi dubbi in merito alle operazioni di mercato che farà il Milan nel corso di questa estate. Sono tanti i rinforzi di cui necessita la squadra per l’inizio della prossima stagione.

Si attende che vengano ufficializzate le varie cariche dirigenziali, da Maldini direttore tecnico, a Frederic Massara direttore sportivo e infine Marco Giampaolo allenatore. A meno di clamorosi risvolti, dovrebbero essere questi i nuovi arrivi, più Zvonimir Boban. Da quel momento, si avrà una visione più completa degli obiettivi che potrebbero puntare sul mercato. Intanto, tra i giocatori accostati al Milan c’è Christian Kouamé, attaccante classe 1997 che compirà 22 anni il prossimo dicembre.

Milan attento, anche il Torino su Kouamé

Christian Kouamé è uno dei pezzi pregiati emersi dall’ultima stagione in Serie A. A detenere il cartellino è il Genoa, con cui ha un contratto fino al giugno 2023. In questa stagione ha collezionato 38 presenze in campionato, segnando 4 gol e fornendo 7 assist, alcuni dei quali proprio a Krzysztof Piatek nella prima parte di stagione.

Oggi Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, tramite Twitter ha riferito nuovi aggiornamenti su Kouamé. Pare che il Milan sia interessato, ma attenzione al Torino: l’attaccante ivoriano potrebbe essere l’uomo giusto per Mazzarri in caso di partenza di Simone Zaza. Bisognerà capire quali saranno le richieste economiche del Grifone e soprattutto quanto Milan e Torino siano disposti a spendere.

Certamente i rossoneri hanno necessità di rinnovare la squadra, reparto offensivo compreso. Kouamé potrebbe essere l’uomo giusto. È giovane e ha dimostrato grande potenziale nel corso della stagione. Ma soprattutto è adatto per girare attorno al centravanti. Sarebbe una buona seconda punta, ma da valutare se rischiarlo da titolare dandogli grandi responsabilità.

