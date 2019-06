Calciomercato Milan: Leonardo al PSG potrebbe fare un tentativo per Donnarumma.

A breve Leonardo diventerà il nuovo direttore sportivo del Paris Saint–Germain. Ed è pronto a presentarsi con un primo grande colpo: Matthijs de Ligt. C’è l’accordo su un contratto di cinque anni a dieci milioni netti a stagione.

Il brasiliano si prepara a strappare il difensore olandese al Barcellona. E ora potrebbe fare lo stesso con il suo vecchio collega Paolo Maldini con Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di ‘Calciomercato – L’originale’, l’agente di De Ligt è Mino Raiola, quindi il rapporto fra il potente procuratore e Leonardo si rafforzeranno ulteriormente. Insieme potrebbero lavorare proprio per fare un tentativo e strappare Gigio al Milan.

Per il momento, sottolinea il noto giornalista, non ci sono stati contatti e non è in corso una vera e propria trattativa. Ma dopo aver chiuso la questione De Ligt, il brasiliano potrebbe iniziare a creare una strategia per mettere le mani sul giovane portiere grazie anche al supporto di Raiola, che è in cerca di acquirenti per il suo gioiellino per uno stipendio uguale o maggiore ai 6 milioni odierni. Di fronte ad un’offerta irrinunciabile il Milan non farà muro.

MILAN, SONDAGGIO PER LOVREN. MASSARA FIRMA DOMANI

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it