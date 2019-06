Calciomercato Milan: il Liverpool valuterebbe 25 milioni di sterline il cartellino di Lovren

Nella giornata di ieri è emersa un’indiscrezione relativa all’interesse del Milan per il difensore Dejan Lovren, di proprietà del Liverpool. Oggi dal tabloid inglese The Liverpool Echo, sarebbero emersi nuovi aggiornamenti.

Il club campione d’Europa, valuterebbe il cartellino del difensore bosniaco addirittura 25 milioni di sterline, vale a dire circa 28 milioni di euro. Una cifra altissima, per un giocatore che in questa stagione appena conclusa ha collezionato solo 18 presenze, e un minutaggio totale molto basso (1.261 minuti totali, ovvero una media di 70 minuti giocati per partita nelle 18 presenze accumulate).

Lovren-Milan: il Liverpool spara alto!

Il Liverpool non si siederebbe a trattare con il Milan per una cifra inferiore a quella sopracitata. Così fosse, appare molto difficile che i rossoneri possano continuare nell’interesse per Lovren. Da tempo scriviamo che Gazidis non ha intenzione di avvallare acquisti di giocatori avanti con l’età, soprattutto se è certo che non faranno fare alcun salto di qualità alla squadra. Lovren compirà 30 anni il prossimo 5 luglio.

Ad oggi, a noi appare surreale un tentativo del club di via Aldo Rossi di acquistare questo centrale. A prescindere dal fatto che il futuro direttore sportivo del Milan, Massara, ci abbia provato in passato. Gli obiettivi per la Roma non possono e non potranno mai essere gli stessi dei rossoneri. Anche perché i giallorossi a livello di centrali, probabilmente, stanno anche messi meglio dei rossoneri.

Attualmente il Milan ha a disposizione soltanto due centrali di difesa, ovvero Musacchio e Romagnoli, in quanto Zapata è ufficialmente svincolato e Caldara non sarà a disposizione per l’inizio della stagione ad agosto. Dunque almeno un acquisto importante verrà certamente. Bisogna avere la garanzia di un centrale affidabile e pronto a giocare titolare. Se sia Lovren, è difficile saperlo. Ma certamente non lo sarà a queste cifre.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

