MILAN NEWS – Il puzzle in casa Milan prende definitivamente forma. Dopo l’approdo di Marco Giampaolo, l’inserimento di Paolo Maldini nelle nuove vesti e il ritorno di Zvonimir Boban – il tutto solo da ufficializzare – ecco anche il nuovo Ds: sarà Frederic Massara.

Come infatti assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è ormai tutto definito e il dirigente piemontese potrebbe firmare col club rossonero già in giornata. Così – tranne ribaltoni dell’ultimo secondo – l’ex direttore sportivo della Roma ritroverà il neo allenatore rossonero con cui è legato da un’amicizia ultra ventennale, nata sui campi di gioco ai tempi della Fidelis Andria nel 1995-96 in B con l’attuale dirigente in attacco e Giampaolo in mediana, mentre Maldini e Boban vincevano il 15° scudetto della storia.

A Massara spetterà un’ardua sfida, ossia costruire il nuovo Milan tenendo conto dei paletti UEFA ma con l’obbligo, allo stesso tempo, di colmare il vuoto creatosi con le prime in classifica. Ma il 50enne italo-francese – sottolinea il quotidiano – ha l’esperienza giusta e il carattere ideale per tale missione e per confrontarsi con le leggende milaniste che lo seguiranno in questo percorso dirigenziale.

