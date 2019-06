News Milan, Costacurta nega ancora contatti con Maldini e parla di Boban.

Nelle scorse settimane è emerso più volte il nome di Alessandro Costacurta come possibile nuovo club manager del Milan. Alcune fonti davano per molto probabile il suo ritorno in rossonero, ma il diretto interessato ha poi smentito.

Oggi l’ex difensore ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati su Radio 24 ed è stato nuovamente interpellato sull’argomento. Queste le parole di Billy: «Non sono stato chiamato dal Milan, ma conosco molto bene Paolo Maldini. Avrei accettato solo un certo tipo di impegno e non altri, quello che potevo fare era un ruolo che già sta facendo lui. La scelta di Zvonimir Boban va in un’altra direzione perchè Zvone è una persona con talento incredibile, anche extracalcistico. E’ una grande persona con grande cultura e pochi nel calcio ne hanno quanto lui».

Costacurta conferma di non aver parlato con Paolo Maldini in merito ad un suo eventuale incarico al Milan. Inoltre approva completamente la scelta del club rossonero di puntare su Zvonimir Boban, attuale vice-segretario della FIFA e persona dalle grandi competenze calcistiche.

🎤 Billy Costacurta: “Non sono stato chiamato dal #Milan, avrei accettato solo un certo tipo di impegno e non altro. #Boban persona incredibile con un telento non solo calcistico, con una cultura che pochi hanno, lui ne ha e da vendere” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 12 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it