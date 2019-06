Calciomercato Milan, altri rinforzi a centrocampo per Giampaolo. E viene offerto anche Cuadrado.

Il Milan per il centrocampo non si limiterà all’acquisto di Rade Krunic, ovviamente. Alfredo Pedullà su Sportitalia conferma che il club ha cantiere l’intenzione di prendere almeno altri due rinforzi nel reparto, se non tre.

Un nome caldo è quello di Jordan Veretout della Fiorentina, per lui la trattativa potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana. Anche Stefano Sensi piace molto alla società rossonera, ma il Sassuolo non si accontenta di 18 milioni di euro e ne vuole 25. Ai neroverdi non dispiacerebbe inserire Patrick Cutrone nell’operazione Un altro profilo che interessa al Milan è Dennis Praet, centrocampista che Marco Giampaolo ha avuto alla Sampdoria.

Per la fascia sinistra difensiva piace Mario Rui del Napoli. Sul portoghese c’è anche la Juventus. Luca Pellegrini della Roma è un’alternativa. Sia Ricardo Rodriguez che Diego Laxalt sono considerati cedibili. Serve anche un difensore centrale, i nomi sono quelli di Joachim Andersen della Sampdoria e di Gianluca Mancini dell’Atalanta. Attenzione al futuro di Gianluigi Donnarumma. E’ stato offerto Juan Cuadrado, che dovrebbe lasciare la Juventus, ma non c’è ancora alcuna trattativa. Il colombiano è un esterno offensivo e nel 4-3-1-2 del Milan non avrebbe collocazione.

Redazione MilanLive.it

