CALCIOMERCATO MILAN – Tra i tanti talenti internazionali under 23 che il Milan ha visionato negli scorsi mesi ce n’è uno che sembrava aver colpito particolarmente i talent-scout rossoneri.

Si tratta di Moussa Djenepo, classe ’98 in forza allo Standard Liegi. Un esterno d’attacco tutto rapidità e muscoli di origine maliana, abile a giocare su entrambe le corsie laterali e volendo anche come seconda punta.

Calciomercato Milan, Djenepo sfuma: è del Southampton

Questo talentuoso calciatore 21enne era stato accostato al Milan nella scorsa sessione invernale di mercato, probabilmente visionato dal capo dell’area scout Geoffrey Moncada. I rossoneri non hanno voluto spingere sull’acceleratore per provare ad ingaggiare Djenepo ed oggi si sono ritrovati definitivamente spiazzati.

Il Southampton infatti ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante africano. Sul sito ufficiale dei ‘Saints’ si può leggere della firma di Djenepo su un contratto quadriennale (scadenza 2023) anche se sono ancora ignote sia le cifre spese dal club britannico per il cartellino sia l’ammontare dell’ingaggio netto a stagione. Djenepo sarebbe stato per il Milan un ottimo ricambio di prospettiva sulle corsie esterne d’attacco, in particolare a sinistra dove ha spesso dovuto giocare Fabio Borini come adattato, ma i cambiamenti strategici e l’approdo di Marco Giampaolo in panchina, poco avvezzo all’utilizzo delle ali d’attacco, hanno evidentemente lasciato scemare l’interesse per il maliano.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

