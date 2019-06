CALCIOMERCATO MILAN – La notizia di ieri, giunta con un grande effetto sorpresa, è stata letteralmente confermata e quasi ufficializzata quest’oggi.

Il Milan ha praticamente ingaggiato Rade Krunic, centrocampista bosniaco dell’Empoli. Un calciatore duttile che può ricoprire più ruoli in mezzo al campo e che il tecnico Marco Giampaolo considera una risorsa importante, avendolo già allenato ai tempi del club toscano circa tre stagioni fa.

Calciomercato Milan, arrivano le conferme per l’acquisto di Krunic

Oggi ha parlato Francesco Ghelfi, amministratore delegato dell’Empoli. Il dirigente della squadra appena retrocessa in Serie B è stato interpellato da Radio Kiss Kiss riguardo ad alcune importanti trattative di mercato che l’Empoli sta definendo in uscita in queste ore.

Ghelfi ha dunque confermato l’affare che porterà Krunic al Milan, per il quale manca soltanto la nota ufficiale dei due club interessati: “Traorè andrà alla Juventus, come Krunic al Milan. Praticamente sono ufficiali”. Parole brevi ma molto chiare che in qualche modo danno maggiore credito alle indiscrezioni di ieri, che appaiono così assolutamente veritiere. Krunic a giorni sarà ufficialmente un calciatore rossonero e sarà presente già ad inizio luglio a Milanello per iniziare il ritiro estivo agli ordini di mister Giampaolo con la sua nuova squadra.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

