CALCIOMERCATO MILAN – Oggi dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità per l’arrivo di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo del Milan.

Il lavoro sotto traccia sul mercato del nuovo D.S. e dei suoi collaboratori sembra comunque già cominciato. La missione sarà quella sia di ottenere plusvalenze importanti in uscita, sia ingaggiare calciatori che possano ben sposarsi con il sistema di gioco che andrà a proporre il tecnico Marco Giampaolo. Un progetto strutturale che dovrà in qualche modo consentire al Milan di essere una squadra competitiva e coerente con i suoi dettami.

Calciomercato Milan, due i calciatori richiesti da Giampaolo

Dopo aver chiuso per un centrocampista di qualità e molto dinamico come Rade Krunic, che già ieri è praticamente diventato un nuovo calciatore rossonero, il Milan dovrebbe spostare l’attenzione su due altri elementi che sono stati fortemente caldeggiati da Giampaolo stesso e sui quali si lavorerà nelle prossime ore.

Si tratta del centrocampista Jordan Veretout e del terzino Mario Rui. Il primo, mediano classe ’93, gioca nella Fiorentina e sembra essere pronto al salto di qualità verso una squadra di alto livello. Secondo Sportmediaset viene valutato almeno una trentina di milioni di euro, ricordando che i viola hanno da poco rifiutato l’offerta da 27 milioni lanciata dal Napoli per avere il calciatore ex Nantes. Veretout rappresenterebbe la prima alternativa a Stefano Sensi del Sassuolo, che potrebbe essere dunque l’elemento ideale per il centrocampo milanista.

Mario Rui invece milita nel Napoli ed è un terzino che fa gola al Milan e a Giampaolo stesso. Il suo agente giorni fa ha detto palesemente che potrebbe riabbracciare il tecnico che lo ha avuto con sé ai tempi dell’Empoli, anche se una vera e propria trattativa non è ancora cominciata. I buoni rapporti tra Milan e Napoli potrebbero però agevolare tale affare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

