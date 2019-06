Momenti di grande concitazione a Roma negli studi di ‘Sky Sport’. Un incendio si è sviluppato nella Capitale, in via Salaria, nella sede degli studi della nota emittente satellitare. Evacuato ovviamente il palazzo, compreso quello a fianco. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma le trasmissioni vanno avanti regolarmente gestite dagli studi di Milano.

Redazione MilanLive.it

