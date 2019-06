MILAN NEWS – Le note ufficiali del Milan pubblicate oggi sul sito web Acmilan.com faranno sicuramente felici i tifosi rossoneri più nostalgici.

Paolo Maldini conferma la sua permanenza al Milan e diventa il nuovo direttore tecnico, mentre Zvonimir Boban ha ufficializzato il suo ritorno a Milanello dopo diciotto anni come Chief Football Officer del Club. Due vecchie stelle del Milan che fu, due campioni rossoneri che hanno fatto sognare i propri supporter.

L’amministratore delegato Ivan Gazidis, come riportato dal sito ufficiale, ha elogiato questi due ‘ritorni’. Grandi parole per il rientro alla base di Boban: “Sono molto emozionato nel dare il bentornato a Zvone nella sua Casa, nel nostro Milan. Per le sue caratteristiche, la sua esperienza e le sue capacità, sono certo che contribuirà in modo determinante alla crescita della nostra Area Sportiva e garantirà un valore aggiunto determinante nelle relazioni del nostro Club con le maggiori istituzioni calcistiche. Insieme a Paolo Maldini ho al mio fianco due manager di indiscussa qualità e competenza, in grado di trasferire la nostra visione e fare le scelte più adeguate per costruire un Milan sempre più competitivo e di successo”.

Queste invece le parole d’orgoglio per Maldini: “Paolo esprime qualità e valori che sono alla base del nostro Club. Sono felice di averlo alla guida della nostra Area Sportiva. Con lui potremo puntare alla costruzione di un Club moderno formato da professionisti di altissima qualità. Sarà un cammino che faremo insieme, per un progetto impegnativo ma avvincente che richiederà grandi energie e dedizione. Sono certo che saprà trasferire la sua esperienza, la sua visione e la sua leadership. Paolo è parte integrante del Milan e conosce la via per arrivare al successo. Sarà per tutti un importante punto di riferimento”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

