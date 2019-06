MILAN NEWS – Marco Giampaolo e il Milan: sarà un successo. Lo assicura Federico Giampaolo, allenatore e fratello del neo tecnico rossonero per cui si attende ormai solo e unicamente l’ufficialità.

Il tecnico abruzzese sarà pronto per una grande piazza? “Non scherziamo, merita di andare in una grande squadra dopo l’ottimo lavoro fatto alla Sampdoria. Anzi, posso dire una cosa? C’è arrivato tardi, in una grande squadra, perché è cresciuto in modo graduale. Allenatori meno esperti e preparati di lui hanno già fatto il salto di qualità. Punta molto sul 4-3-1-2, questo è vero, ma non è un integralista, sa quando c’è da cambiare. Ma più che il modulo, contano soprattutto l’atteggiamento, la testa, la volontà di fare un calcio sempre propositivo e di qualità”. E non è per niente sorpreso di vederlo a questi livelli: “No, ha sempre avuto la testa per insegnare e organizzare: da giocatore era il classico allenatore in campo, tornava a casa e prendeva appunti sulla partita. Incredibile per un ragazzo di 24-25 anni”. Gli servirà solo un po’ di tempo in rossonero: “Attenzione: Marco ha un’idea di gioco forte e ben definita, la squadra deve avere tempo per capirla e svilupparla nel modo migliore. Non bisogna avere fretta”.

Redazione MilanLive.it

