MILAN NEWS – Giorno di ufficialità e di notizie importanti in casa Milan, che poco fa ha già fatto uscire i comunicati sui ruoli dirigenziali di Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Si attende ora anche l’ufficialità sul nuovo allenatore: Marco Giampaolo è ad un passo dalla firma con il Milan. Il tecnico abruzzese è il prescelto ormai da settimane ed il club rossonero deve attendere la chiusura della trattativa con la Sampdoria per la rescissione contrattuale.

In realtà poco fa Gianluca Di Marzio, esperto di mercato della redazione di Sky Sport, ha lanciato la notizia della rottura definitiva ed ufficiale tra Giampaolo e la Samp: pare che il club blucerchiato abbia depositato la risoluzione di contratto con Giampaolo che dunque appare ora libero di firmare con qualsiasi altra squadra, in questo caso il Milan.

Come era prevedibile Massimo Ferrero ha dunque liberato senza troppi patemi d’animo il tecnico ex Cagliari e Empoli che è stato scelto personalmente da Maldini per il nuovo progetto tecnico-sportivo. Ad ora molto probabilmente il Milan annuncerà la firma sul contratto che legherà Giampaolo ai rossoneri per due o tre stagioni.

La @sampdoria ha depositato la risoluzione del contratto di #Giampaolo: libero adesso così di firmare e diventare ufficialmente il nuovo allenatore del @acmilan @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 14 giugno 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

