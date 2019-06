Italia straripante contro la Giamaica nella partita valida per la fase a gironi del Mondiale Femminile. Allo stadio Auguste Delaune di Reims, le azzurre guidate da Milena Bertolini hanno vinto per 5-0.

Cristiana Girelli mattatrice del match. Infatti ha messo a segno una tripletta. Il primo gol al 12′ su calcio di rigore, poi il raddoppio al 25′ con una deviazione sugli sviluppi di un corner e tris al 46′ di testa. Poi a salire in cattedra ci ha pensato Aurora Galli, che ha realizzato due reti: al 71′ ha colpito con un destro dalla distanza e all’81’ con una conclusione sotto porta facile.

L’Italia Femminile grazie a questa vittoria vola a 6 punti nel Girone C e si qualifica per gli Ottavi di Finale del Mondiale. Un traguardo molto importante per la nazionale azzurra del commissario tecnico Bertolini. Il 18 giugno a Valenciennes ultima sfida per il primato del gruppo contro il Brasile.

Mondiale Femminile, Giamaica-Italia: il tabellino del match

GIAMAICA (4-4-2): Schneider 5, Campbell 5.5, Plummer 5, Swaby 5, Blackwood 5.5, Adamolekun 5.5 (76′ Silver 6), Solaun 5.5, Swaby 5 (46′ Sweatman 6), Asher 5, Shaw 6, Grey 6 (65′ Brown 6).

ITALIA (4-3-3): Giuliani 6.5, Guagni 7 (57′ Boattin 6), Gama 7.5, Linari 7.5, Bartoli 7, Bergamaschi 6.5 (65′ Galli 8), Giugliano 7, Cernoia 6.5, Sabatino 6.5, Girelli 9 (72′ Giacinti 6.5), Bonansea 7.

RETI: 12′ rig. Girelli, 25′ Girelli, 46′ Girelli, 71′ Galli, 81′ Galli.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it