Il Milan ieri ha ufficializzato il ritorno di Zvonimir Boban in società: sarà lo Chief Football Officer. È stato scelto direttamente da Paolo Maldini, e il croato non ha dovuto pensarci molto per lasciare il posto da vice-segretario della FIFA.

Storica però, quando ancora Boban era opinionista a Sky Sport, la lite con l’allora tecnico della Juventus Antonio Conte. Era il 25 febbraio 2012, e si era appena concluso uno degli scandali più grandi del XXI secolo calcistico. Il famoso “non” gol di Sulley Muntari in Milan-Juventus, lotta al vertice per lo Scudetto. Conte, ora allenatore dell’Inter, non fece una bella figura quella sera. Chissà se nel corso degli anni, ne sono già passati 7, i due si siano chiariti e se Conte avrà chiesto scusa. In caso contrario, non si escludono scintille anche nel prossimo futuro: il derby della prossima stagione potrebbe essere più focoso del solito.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

