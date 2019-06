Calciomercato Milan: Gustavo Gomez è stato riscattato dal Palmeiras.

Il Milan fa cassa. Il Palmeiras ha infatti riscattato Gustavo Gomez, difensore paraguaiano mai veramente utile alla causa rossonera. Arrivato nell’estate nel 2016 per 8 milioni dal Lanus, non ha mai inciso quanto ci si aspettava.

Non è riuscito ad adattarsi al calcio italiano. L’estate scorsa si è trasferito quindi in Brasile in prestito con diritto di riscatto. Ora il Palmeiras ha deciso di riscattarlo. Lo ha meritato il giocatore, che invece con la nuova maglia ha fatto un’ottima stagione. Non è un caso se sui social i tifosi hanno accolto benissimo la notizia della sua permanenza. Per quanto riguarda le cifre, i brasiliani avevano speso 2,5 milioni per ottenere il prestito con riscatto obbligatorio, fissato a circa 4,5 milioni, in caso di raggiungimento del 50% di presenze.

L’annuncio è arrivato direttamente dal suo agente, Renato Bittar. Tutto è filato liscio. Gomez resterà al Palmeiras e il Milan inizia ad incassare una buona cifra, utile per il calciomercato in entrata. Il paraguaiano è stato uno degli ultimi acquisti della gestione Adriano Galliani, che nell’estate 2016 fece diverse operazioni con giocatori argentini. Gomez fu uno di quelli, strapagato 8 milioni. Mirabelli non riuscì a piazzarlo da nessuna parte, Leonardo invece sì lo scorso anno.

“#Palmeiras con mucha alegría compraron el pase de Gustavo Gómez” Renato Bittar, representante de jugadores #970AM — Futgol 970 – Oficial (@Futgol970AM) 14 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

