Calciomercato Milan: Manolas va al Napoli, le parti hanno trovato l’accordo.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale di spessore da affiancare ad Alessio Romagnoli. Musacchio è una garanzia, ma la società vorrebbe un profilo di maggior rilievo. In questi giorni ai rossoneri è stato accostato Kostas Manolas.

Il difensore greco della Roma ha una clausola rescissoria da 36 milioni, cifre troppo alta per le casse di via Aldo Rossi. Per questo motivo non c’è mai stata una trattativa, al massimo un semplice sondaggio e richiesta di informazioni. Il Napoli è decisamente più tanti. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club azzurro avrebbe trovato l’accordo con il giocatore, il quale avrebbe dato l’ok al suo passaggio nel capoluogo campano. Adesso ad Aurelio De Laurentiis basterà pagare i 36 milioni della clausola rescissoria alla Roma per definire l’acquisto.

Il Milan quindi è lontanissimo. Sarebbe stato un grande colpo per la difesa sia in termini di qualità ed esperienza. Manolas è ormai uno dei migliori nel suo ruolo nel nostro campionato e ai rossoneri avrebbe fatto sicuramente molto comodo. Purtroppo però il Napoli aveva avviato i contatti da molto più tempo e quindi è stato inevitabile trovare l’accordo. Un ottimo rinforzo per la difesa di Carlo Ancelotti: lui e Kalidou Koulibaly rappresentano il meglio in questo campionato insieme ai juventini. Il Milan continua a pensare a Dejan Lovren del Liverpool.

Redazione MilanLive.it

