Calciomercato Milan: secondo Sky Sport, l’Arsenal avrebbe tolto Torreira dal mercato

Il sogno di Marco Giampaolo per il centrocampo del Milan è Lucas Torreira come ormai vi raccontiamo da diversi giorni. Un’operazione difficile, molto difficile. Principalmente perché servirebbe un’offerta importante per acquistarlo.

Ma soprattutto perché pare che l’Arsenal lo abbia tolto dal mercato. A riferirlo sono i colleghi di Sky Sport. I Gunners non hanno alcuna intenzione di cedere il proprio centrocampista. Si era parlato di un’idea di uno scambio con Franck Kessie, visto che i ‘Gunners’ cercano un centrocampista con le sue peculiarità. Ma Torreira è stato tra i migliori della squadra in questa stagione, quindi l’idea di privarsene non era facilmente contemplata. L’uruguaiano ha 23 anni e tanti margini di miglioramento. In questa stagione, a livello di numeri, ha giocato 50 partite, 2 gol e 5 assist.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Torreira, l’Arsenal non lo cede



Il Milan dunque dovrà virare verso altri profili per rinforzare il proprio reparto e accontentare Giampaolo per mettergli a disposizione un regista e un giocatore che già conosce bene i suoi schemi. Sarebbe utile anche per far vedere la sua mano sulla squadra nel più breve tempo possibile.

Rade Krunic è stato il primo acquisto dell’estate, ancora non è ufficiale, ma serviva per rinforzare anzitutto numericamente il centrocampo. Adesso servirà un innesto di qualità, anche perché i rossoneri non avendo riscattato Tiémoué Bakayoko sono senza centrocampista centrale.

Nel 4-3-1-2 di Giampaolo, uno dei ruoli cardine è certamente il regista difensivo. Tanti nomi sono stati fatti. Escludendo Torreira, resta Stefano Sensi del Sassuolo o lo stesso Praet. Vedremo se nei prossimi giorni emergeranno nomi nuovi in tal senso. Si attende anche l’ufficialità non solo del nuovo allenatore, ma anche del direttore sportivo che a meno di clamorosi dietrofront, sarà Frederic Massara.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it