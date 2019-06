Calciomercato Milan: l’agente di Castillejo vedrà i rossoneri a breve, c’è l’idea Valencia.

Tempo di ragionamenti in casa Milan sul calciomercato. Completato l’organigramma (mancano gli annunci di Marco Giampaolo e Frederic Massara), ora la società di via Aldo Rossi deve iniziare a muoversi per acquisti e cessioni.

Il primo colpo in entrata è Rade Krunic dall’Empoli per circa 6 milioni. Ma per il ‘Diavolo’ sarà importante anche l’uscita di alcuni giocatori. Bisogna far cassa, in un modo o nell’altro. I possibili partenti sono sempre gli stessi: Jesus Suso, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu e occhio alla situazione di Gianluigi Donnarumma. Chi potrebbe lasciare dopo una sola stagione è anche Samu Castillejo, reduce da una stagione positiva ma non troppo. Esterno puro, nel 4-3-1-2 di Giampaolo c’entra poco o nulla. Ma questo lo deciderà soltanto l’allenatore una volta presa confidenza con la rosa.

Intanto, come rivelato da Nicolò Schira, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, nei prossimi giorni è previsto un incontro fra la società rossonera e Quilon, agente dello spagnolo. Quest’ultimo chiederà al club quali sono le intenzioni di Giampaolo per capire se ci sono margini per continuare insieme. Nel frattempo è già arrivato un sondaggio da parte del Valencia, allenatore da Marcelino, il tecnico che lo ha lanciato al Villarreal e che sarebbe felice di riavere con sé.

Nei prossimi giorni previsto un contatto tra il #Milan e l’agente di Samu #Castillejo (Quillon) per capire se lo spagnolo rientra nei piani di #Giampaolo. In caso contrario il #Valencia ha già sondato il terreno. #Marcelino l’ha lanciato al #Villarreal e lo stima. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 15 giugno 2019

