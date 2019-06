La fantasista del Milan femminile, Manuela Giugliano, sta stupendo anche con l’Italia ai Mondiali: tre assist in un solo match, è record. Ecco la sua intervista.

L’Italia femminile sta stupendo ai Mondiali, e dopo due partite e due vittorie nel girone, è già qualificata agli ottavi di finale. Oltre al blocco Juve e Fiorentina, ci sono anche diverse calciatrici del Milan, tra cui Manuela Giugliano.

La 10 del Milan, che in azzurro ha preso la maglia numero 23, ha servito tre assist decisivi nel 5-0 contro la Giamaica. Si tratta di un vero e proprio record: nessuna calciatrice italiana aveva fornito così tanti passaggi vincenti in una singola partita di un Mondiale.

Italia femminile, Giugliano: record e intervista



Oggi Manuela Giugliano ha rilasciato un’intervista a La Stampa, dal ritiro della nazionale. Questo il suo pensiero sulla sua Italia, già qualificata agli ottavi e che non ha affatto intenzione di smettere di stupire: “Siamo una squadra forte, facciamo paura a tutte, arrivate fin qui non ci lasceremo nulla alle spalle e punteremo sempre più in alto”.

L’Italia per l’ultima giornata del girone, per stabilire se sarà primo o secondo posto, giocherà contro il Brasile. Sfiderà Thaisa Moreno, compagna nel Milan ma avversaria in campo nella prossima sfida: “In questi giorni l’ho sentita poco, ma l’ho vista recentemente in hotel. Siamo grandi amiche fuori dal campo ma in campo siamo avversarie, non lascerò che il Brasile ci batta”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

