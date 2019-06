Calciomercato Milan: Gabbiadini è l’ultima idea in casa rossonera per rinforzare l’attacco.

In attacco il Milan farà sicuramente qualcosa sul calciomercato. Ma cosa dipende dalle possibilità e dalle eventuali uscite. Una su tutti, quella di Patrick Cutrone, indicato da molti come uno dei possibili sacrificabili.

L’attaccante reclama più spazio ma con Krzysztof Piatek davanti è dura. Difficile poi vederlo in coppia con il polacco nel 4-3-1-2, visto che Marco Giampaolo preferisce affiancare la punta di peso con una più mobile. Un tipo di giocatore che il Milan ad oggi nella rosa non ha, a meno che non ci si inventi qualcosa. Jesus Suso può rappresentare una possibilità, ma più probabile vederlo trequartista al fianco di Lucas Paquetà in una variante con due mezze punte. Altrimenti bisogna ricorrere al calciomercato e un nome sembra già esserci: Manolo Gabbiadini, già in passato accostato ai rossoneri.

Gabbiadini per l’attacco del Milan

Nel mese di gennaio è tornato in Italia dopo la parentesi in Premier League al Southampton. Il Milan ci aveva provato in più occasioni, ma senza mai imbastire una vera e propria trattativa. Secondo l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, adesso Paolo Maldini avrebbe già pronta la strategia da proporre alla Sampdoria: prestito con diritto di riscatto. Il calciatore potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di seguire Giampaolo, anche perché in blucerchiato è chiuso da Gregoire Defrel e da un sistema di gioco, quello di Eusebio Di Francesco, che non prevede seconde o mezze punte. In un 4-3-3, l’ex attaccante del Napoli fa fatica ad esprimersi, perché non ha la gamba per fare l’esterno e non è un vero e proprio centravanti – e in ogni caso, c’è l’intoccabile Fabio Quagliarella in quella posizione. Meglio nel 4-3-1-2, dove può muoversi più liberamente ed esprimere al meglio le sue qualità. Questa seconda esperienza alla Sampdoria non è stata indimenticabile: soltanto otto le presenze da titolare.

Redazione MilanLive.it

