CALCIOMERCATO MILAN – Ormai è praticamente ufficiale: il primo acquisto del Milan per l’estate 2019 sarà Rade Krunic, centrocampista in arrivo dall’Empoli.

Un acquisto intelligente, visto che Krunic rappresenta un elemento molto gradito al neo tecnico Marco Giampaolo, che lo ha già allenato qualche stagione fa nel club toscano, oltre che un calciatore giovane e abile in diversi ruoli della metà campo, dal regista difensivo alla mezzala fino all’eventuale posizione da numero dieci dietro le punte.

Calciomercato Milan, Krunic domani a Milano per le visite di rito

Come già anticipatamente detto, domani sarà il giorno di Krunic: il Milan ha da giorni trovato l’accordo con l’Empoli per circa 7-8 milioni di euro, con il calciatore bosniaco che dovrebbe svolgere le visite mediche in mattinata a Milano, presso la ‘consueta’ clinica La Madonnina. La conferma arriva anche dalla redazione di Sportitalia che scrive anche sui social come Krunic sarà in città nelle prossime 24 ore per le visite di rito.

Il calciatore ex Empoli molto probabilmente dopo i controlli mattutini dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al Milan per le prossime quattro stagioni. Un acquisto del quale mister Giampaolo sarà sicuramente concorde e soddisfatto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

