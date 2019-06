Calciomercato Milan, idea Maripan dell’Alaves per rinforzare la difesa.

C’è anche Guillermo Maripan tra i nomi presi in considerazione dal Milan in questo calciomercato estivo. Il giocatore milita in Spagna nell’Alaves, dove è approdato nell’estate 2017 proveniente dall’Universidad Catolica.

I colleghi di calciomercato.com hanno rivelato che stamattina il noto agente Paco Casal si è presentato a Casa Milan assieme ad Alessio Secco, ex direttore sportivo della Juventus. Un incontro con Paolo Maldini per parlare di più giocatori e tra questi anche lo stesso Maripan, offerto al direttore tecnico rossonero. Da vedere poi se il club punterà effettivamente sul cileno classe 1994. 25 presenze e 2 gol per lui nell’ultima stagione.

Il Milan sicuramente dovrà prendere due difensori centrali, dato che Mattia Caldara è infortunato e che Cristian Zapata andrà via dopo la scadenza del contratto. In questi giorni più profili vengono accostati al Diavolo. I nomi più importanti sono stati quelli di Kostas Manolas della Roma e Dejan Lovren del Liverpool. Ma il greco sembra diretto verso il Napoli e il croato ha una valutazione da 20 milioni di euro non facilmente abbassabile. Maldini e Boban sono comunque attivi nella ricerca di rinforzi e cercheranno di consegnare a mister Marco Giampaolo una squadra competitiva.

