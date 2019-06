Calciomercato Milan, il Liverpool fissa il prezzo per Lovren.

Per settimane si è parlato e scritto del fatto che il Milan avrebbe puntato solamente su giocatori molto giovani in estate. Ma in realtà la dirigenza non ignora affatto elementi più esperti che possano approdare a Milanello per rendere maggiormente forte la squadra.

Ovviamente non verranno presi calciatori sul viale del tramonto e con costi elevati. Ma l’esperienza è un fattore che in via Aldo Rossi non sottovalutano affatto. Anzi, si tratta di qualcosa di fondamentale all’interno di un gruppo nel quale comunque l’età media è abbastanza bassa. Servono sempre figure esperte e leader.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, assalto a Lovren del Liverpool?

Viste le partenze di Ignazio Abate e Cristian Zapata, al Milan farebbe comodo un po’ di esperienza in difesa. In questi giorni si parla con insistenza di un interesse per Dejan Lovren, centrale che vuole lasciare il Liverpool. Il croato compirà 30 anni a luglio e il connazionale Zvonimir Boban, ormai nuovo dirigente rossonero, lo porterebbe volentieri a Milanello.

Secondo il quotidiano Tuttosport, la valutazione di Lovren si aggira sui 20 milioni di euro. Una cifra trattabile, data la volontà del calciatore di lasciare Liverpool dopo cinque anni con addosso la maglia dei Reds. Il trasferimento in Italia gli è gradito. L’ultima stagione per lui è stata la più negativa, considerando che ha avuto meno spazio che in passato. Solamente 13 presenze in Premier League e altre 5 nelle coppe. Va detto che il difensore ha avuto pure alcuni infortuni che lo hanno ostacolato. In tutto ha saltato 13 partite nell’annata 2018/2019.

Il contratto di Lovren con il Liverpool scade nel giugno 2021. Il club inglese non dovrebbe fare le barricate per cederlo, i rapporti con lui sono buoni e pertanto si cercherà di assecondare la sua volontà. Chiaramente i Reds non vogliono fare regali, però. Toccherà al Milan e alle altre pretendenti riuscire a trovare un accordo.

Tuttosport – Sassuolo, chiesto Cutrone per Sensi: la posizione del Milan

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it