Calciomercato Milan, il Sassuolo vuole Cutrone in cambio di Sensi.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Stefano Sensi. Già quando c’era Leonardo in dirigenza il giocatore era nel mirino rossonero. E adesso anche Paolo Maldini sembra intenzionato a mettere le mani sul 23enne centrocampista.

Sensi è favorevole ad un trasferimento a Milano e c’è già stato un incontro positivo con il suo agente Giuseppe Riso. Tuttavia, serve trovare anche l’accordo con il Sassuolo. Al momento non c’è intesa sul prezzo del cartellino del giocatore. Secondo il quotidiano Tuttosport, il club emiliano avrebbe sparato altissimo: 35 milioni di euro. Una cifra di 10 milioni più alta rispetto a quella che il Milan riterrebbe accettabile.

Al Sassuolo non dispiacerebbe affatto inserire Patrick Cutrone nell’operazione. Il talento del del Milan è molto gradito a Roberto De Zerbi, che vuole un nuovo centravanti per la sua squadra. Il club rossonero, però, non è convinto di cedere il giovane attaccante originario di Como. Non vorrebbe perdere il controllo del suo cartellino, pur comprendendo che al ragazzo un’esperienza altrove potrebbe servire per giocare con maggiore continuità e maturare.

Il Milan appare poco propenso ad inserire Cutrone nella trattativa. Dunque l’operazione Sensi al momento vive una fase di stallo e bisognerà capire se la situazione si potrà sbloccare. Ovviamente Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara lavorano anche su altri obiettivi per il centrocampo. Piace Jordan Veretout della Fiorentina e c’è pure il grande sogno Luca Torreira dell’Arsenal. Sicuramente è più facile arrivare al francese, che ha una valutazione inferiore rispetto al giocatore dei Gunners. La dirigenza sta valutando più nomi, alcuni anche non emersi nelle cronache del calciomercato.

