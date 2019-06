CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante non siano ancora arrivate le ufficialità né sul nuovo allenatore (Giampaolo) né sul ruolo effettivo di Paolo Maldini, il Milan comincia a lavorare per costruire la squadra del prossimo campionato.

L’ultima notizia, arrivata dagli aggiornamenti dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, riguarda una doppia trattativa che il club rossonero sta pianificando in queste ore con un importante incontro odierno. A Casa Milan infatti è giunto pochi minuti fa il procuratore Giuseppe Riso, molto legato al club rossonero per affari già conclusi in passato e oggi agente di due obiettivi concreti della squadra meneghina.

Calciomercato Milan, incontro tra Maldini e l’agente di Sensi e Mancini

Secondo le news di Sky Sport, Riso sarebbe giunto a via Aldo Rossi per un incontro con Paolo Maldini riguardante due calciatori italiani che possono essere utili al Milan del futuro: il primo è Stefano Sensi, regista del Sassuolo che non è di certo un nome nuovo accostato ai rossoneri, visto che già lo scorso anno era stato cercato e sondato in maniera concreta. Per il talento di Cesena sarebbe pronta un’offerta da 15 milioni più bonus e un possibile inserimento di una giovane contropartita tecnica.

Il Milan con Riso parlerà anche di Gianluca Mancini, difensore dell’Atalanta che fa gola a molti club di prima fascia. Il centrale potrebbe essere l’unico elemento sacrificato dai bergamaschi in vista del mercato estivo, con l’agente che intanto conta di trovare un pre-accordo con il Milan a livello contrattuale.

Un possibile doppio colpo tutto di stampo ‘azzurro’ che rientra perfettamente nei piani del Milan: calciatori giovani, italiani e già maturi (sono nel giro della Nazionale maggiore), tra l’altro entrambi ideali nel progetto tecnico e tattico del nuovo allenatore rossonero Marco Giampaolo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

