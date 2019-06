Calciomercato Milan: oggi Maldini incontra l’agente di Veretout, in settimana vedrà il Sassuolo per Sensi.

L’agente degli appuntamenti di Paolo Maldini e Zvonimir Boban è molto fitta, a partire da quest’oggi. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha svelato le mosse del nuovo duo dirigenziale, in attesa dell’ufficialità del direttore sportivo Frederic Massara.

Il Milan ha una priorità: il centrocampo. Chiuso l’acquisto di Rade Krunic – domani visite mediche, poi la firma sul contratto -, ora la società di via Aldo Rossi deve portare avanti altre trattative. Non è più una novità il forte interesse per Jordan Veretout della Fiorentina, giocatore dinamico e dalla grande tecnica. Oggi pomeriggio a Casa Milan è atteso Mario Giuffredi, agente del centrocampista francese e anche di Mario Rui, altro obiettivo dei rossoneri per la fascia sinistra. Nel summit si questo pomeriggio si capirà se c’è un reale interesse da parte di Maldini a chiudere l’operazione.

Oggi Giuffredi a Casa Milan

Veretout ha 26 anni, quindi supera di un anno il limite imposto dalla proprietà. Ma è un giocatore con già una buona esperienza, indispensabile per guidare il centrocampo del Milan. Tecnica e impostazione, inserimenti da mezzala, visione di gioco e gol: ne ha segnati 15 nelle 75 partite giocate con la maglia della Fiorentina. Sembra pronto per un’altra avventura e l’agente cerca offerta. Se arrivasse, quella del Milan sarebbe molto gradita. Giuffredi è anche il procuratore di Mario Rui, ma per le fasce bisognerà fare altre valutazioni: ad oggi in rosa ci sono già tre terzini a sinistra, senza l’uscita di qualcuno è difficile pensare ad un’entrata. Diego Laxalt piace al Torino e all’Atalanta, Ricardo Rodriguez per ora è confermato. Ivan Strinic non rientra nei piani della società.

Incontro Milan-Sassuolo per Sensi

Se Krunic è arrivato dopo una trattativa condotta a fari spenti, l’interesse del Milan per Stefano Sensi è noto da mesi perché piaceva molto anche a Leonardo. Che, stando alle indiscrezioni, aveva già tutto fatto col Sassuolo. Ma le trattative vanno avanti: Giuseppe Riso la scorsa settimana ha incontrato Maldini a Casa Milan, poi anche Giovanni Carnevali (ieri erano insieme a Forte dei Marmi). I contatti continueranno anche questa settimana: è previsto infatti un primo incontro fra le società tra giovedì e venerdì. Si parlerà anche del possibile inserimento di pedine di scambio: il Sassuolo vorrebbe Patrick Cutrone, oppure altri giovani rossoneri.

SCRUPOLOSO E TECNOLOGICO: MILAN, ECCO IL METODO GIAMPAOLO

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it